Взорвавшаяся 200-литровая бочка со стиролом покалечила нижегородцев РЕН ТВ: четверо жителей Нижнего Новгорода пострадали при взрыве 200-литровой бочки со стиролом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде на предприятии по изготовлению акриловых раковин взорвалась 200-литровая бочка со стиролом, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его словам, в результате взрыва пострадали четыре человека, все они были госпитализированы. Также повреждения получило и само помещение.

Взорвались бочки со стиролом объемом 200 литров. Произошло частичное разрушение стены цеха, — отметил собеседник РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 27 апреля около 10:00 в цехе в поселке Кудьма в Нижнем Новгороде. Причины взрыва резервуара не называются.

Ранее сообщалось о взрыве в цеху коксогазового завода в подмосковном городе Видном. Пожар начался на площади 200 квадратных метров и охватил все здание. Позднее его удалось потушить. Пострадавших не было.

До этого в цехе на Северо-Русском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе произошел взрыв газа, жертвами ЧП стали двое рабочих, один получил травмы. Инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности при сварочных работах. Пострадавшего рабочего доставили вертолетом в Новый Уренгой. Работа цеха регенерации метанола была остановлена. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.