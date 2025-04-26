Убивший генерала в Балашихе автомобиль сменил семь владельцев

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Автомобиль Volkswagen Golf, в результате подрыва которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Ярослав Москалик, сменил семь владельцев, сообщает ТАСС со ссылкой на документы. Отмечается, что иномарку сняли с учета в январе 2025 года.

Volkswagen Golf 2000 года выпуска в 2006 году купили в России, за это время машина сменила семь владельцев, — говорится в документах.

Последний человек, владевший ею чуть более трех лет, в этом году снял машину с учета в Москве. При этом новый владелец, вероятно, не стал регистрировать машину в ГИБДД, что является нарушением действующего законодательства.

Москалик погиб утром 25 апреля в подмосковной Балашихе. Преступление было совершено в 10:30, когда военнослужащий вышел из дома на бульваре Нестерова и направился к своей машине, припаркованной во дворе. В этот момент взорвался находящийся у подъезда Volkswagen Golf.

До этого стало известно, что исполнитель убийства Москалика оказался его соседом по подъезду. 16 апреля подозреваемый оставил во дворе машину, начиненную взрывчаткой и оснащенную камерой слежения. Вскоре после этого он покинул Россию. По предварительным данным, заказчиком убийства является уроженец украинского города Сумы Игнат Кузин, зарегистрированный в Карачаево-Черкесской Республике с 2015 года.