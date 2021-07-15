Самолёты не смогли сесть в Шереметьево из-за потопа

Дождь в Москве залил аэропорт Шереметьево. В небе над столицей сейчас много кружащих самолётов — из-за погоды они не могут пойти на посадку, сообщает Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, что затопило и территорию самого аэропорта. Самолёты стоят в воде, сотрудники воздушной гавани переходят взлётную полосу босиком, подвернув штанины выше колена.

Главное управление МЧС России ранее предупредило о непогоде в Москве и области. 15 июля с 13:00 и до конца суток местами ожидается гроза, кратковременный дождь, град, при грозе порывы ветра до 17 м/с.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за подтоплений в метро закрыли несколько станций, а на улицах были люди, которые плавали в затопившей улицы воде. Тогда дождь принёс до 70% месячной нормы осадков. Ветер и дождь были настолько сильными, что не выстояло более 30 деревьев, а в Щёлково сорвало крышу здания делового центра, которая обрушилась на автомобили.