Взлом сайта университета обернулся уголовным делом для жителя Мариуполя ФСБ задержала жителя Мариуполя за взлом сайта местного университета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя, который взломал сайт Мариупольского государственного университета имени А.И. Куинджи, сообщает Russia Today. Также известно, что хакер ограничил доступ к веб-ресурсу образовательного учреждения.

Спецслужбы проверяют, мог ли мужчина сотрудничать с украинской стороной. Возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре.

Ранее Первый канал распространил допрос ФСБ задержанных после атаки на «Крокус Сити Холл» боевиков. Обвиняемые в теракте террористы рассказали, что их координатором был некий человек по имени Сайфулло. Именно он задал боевикам путь отхода через Украину и пообещал «миллионы рублей».

Также сообщалось, что в ЛНР задержали мужчину, который передавал украинской стороне данные о российских пограничниках. По данным ФСБ, Киев завербовал его «на основе компрометирующих фактов», возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Кроме того, глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев отмечал, что в России выросло число тяжких и особо тяжких преступлений из-за случаев IT-мошенничества. По его словам, ведомство располагает данными о том, что заказчики находятся на территории Украины. Он пояснил, что там действуют колл-центры, которые занимаются обманом россиян.