Выживший после падения с 19-го этажа воронежец встретил жену в реанимации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, который сегодня выжил при падении с 19-го этажа воронежской высотки, все-таки может иметь серьезные проблемы со здоровьем, сообщает источник NEWS.ru. Сейчас мужчина находится в реанимации, хотя после падения на кузов автомобиля с высоты 60 метров смог самостоятельно встать на ноги.

Я узнал, что его сейчас перевели с 10-го этажа, на который он изначально поступил, он сейчас на первом этаже. На первом этаже реанимация, есть предложение, что не все так легко обошлось у него, — сообщил источник NEWS.ru.

Другая свидетельница, пациентка по имени Наталия, которая приходила на прием к врачу в той же больнице, в разговоре с NEWS.ru отметила, что поступивший в стационар мужчина, упавший с 19-го этажа, имел всего один гипс — на запястье.

Я очень была удивлена. У него было запястье в гипсе, и всё! Пытался постоянно встать с каталки, на боль не жаловался от слова «совсем»! На вопросы полицейских отвечал внятно и рассудительно в силу состояния опьянения. У них с супругой произошёл, как я поняла, конфликт, — рассказала женщина.

По словам очевидицы, гражданская жена все-таки пришла навестить супруга и пообщаться с полицейскими.

Перед вызовом меня к врачу в кабинет он находился на каталке в приемном покое. Полицейские опрашивали гражданскую супругу. На тот момент я была не в курсе обстоятельств и не обращала внимания. Кода доктор меня пригласил в кабинет, его тоже завезли. Он лежал счастливый и рассказывал как он поскользнулся на 19-м этаже и упал на машину, — говорит Наталия.

Мужчина был госпитализирован в нейрохирургическое отделение БСМП № 1, сообщали в областном Министерстве здравоохранения. Медики оценивали его состояние как удовлетворительное.