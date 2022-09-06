Выжившие на Ключевской сопке туристы рассказали подробности трагедии

Фото: kamcod.ru/Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае

Спасенные альпинисты

Трое туристов, выживших на Ключевской сопке на Камчатке, рассказали, что с ними произошло при восхождении. На высоте 4000 метров двум участникам восхождения — Анастасии Усачёвой и Роману Аверину стало плохо, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на ЦОД Камчатского края.

Один из гидов, Иван Алабугин, повел людей вниз, на высоту 3300 метров. Другие участники восхождения продолжили покорять вершину. Когда туристы уже подошли к домику вулканологов, с Алабугиным связался по рации второй гид и сообщил, что их группа сорвалась. Гид взял спальные м мешки и палатку и выдвинулся на помощь, двое туристов остались в домике.

Как рассказал спасателям выживший гид, до места падения людей он добрался через несколько часов. Изначально погибли трое людей, но за два дня умерли еще шесть человек. После того, как скончался последний турист, Алабугин отправился вниз к домику, где его ждали оставшиеся в живых люди.

По словам туристов, до конца точно не ясно, что стало причиной падения людей. Погода для восхождения в этот день была хорошая. Возможно, причиной падения путешественников мог стать камнепад, в результате чего несколько человек не удержались и потянули за собой остальных.

На данный момент спасатели эвакуировали троих выживших на камчатском Ключевском вулкане туристов вертолетом. Людей доставили в поселок Ключи Усть-Камчатского района, затем бортом медицины катастроф их эвакуируют в Петропавловск-Камчатский. Спасатели решают вопрос об эвакуации с сопки тел погибших, это будет зависеть от погодных условий.