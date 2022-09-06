Выжившие на Ключевской сопке туристы попали на видео Выжившие туристы на Ключевской Сопке доставлены вертолетом в Петропавловск-Камчатский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое выживших туристов на Ключевской Сопке были доставлены вертолетом в Петропавловск-Камчатский, передает Telegram-канал «Известий». Отмечается, что у одного из них обморожены лицо, руки и ноги. Однако он находится в удовлетворительном состоянии и может передвигаться самостоятельно.

Спасатели эвакуировали троих выживших на камчатском Ключевском вулкане туристов вертолетом. Людей доставили в поселок Ключи Усть-Камчатского района. Спасатели решают вопрос об эвакуации с сопки тел погибших, это будет зависеть от погодных условий.

Группа из 10 туристов и двух гидов начала восхождение на Ключевскую сопку 3 сентября. Они обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты. Еще один альпинист потерял сознание, гид сломал ногу. В понедельник, 5 сентября, число погибших увеличилось до девяти человек.

Ранее сообщалось, что первая группа спасателей добралась до выживших на Ключевском вулкане Камчатки туристов. Они достигли отметки 3300 метров, где находится дом вулканологов, и осмотрели пострадавших.