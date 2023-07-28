Выжившая при крушении вертолета на Алтае девушка рассказала о катастрофе Пострадавшей в крушении вертолета на Алтае девушке обожгло горло дымом

Фото: t.me/mchs_official

Место падения частного вертолета в Республике Алтай

Жительница Санкт-Петербурга Елена Левшукова — одна из выживших в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае, сообщает издание KP.ru. В беседе с журналистами девушка рассказала, что ей сложно дышать из-за сильного оттека, который мог возникнуть из-за обожженного дымом горла. Россиянка считает, что ее выживание в катастрофе — это чудо.

Говорить и дышать практически не могу. Вероятно, обожгла горло дымом, сильный отек. Чудо, что оказалась жива, — заявила Левшукова.

Девушка также отметила, что она не слышала слов командира воздушного судна перед его крушением. Это связано с тем, что экипаж вертолета сидел в кабине, отдельно от пассажиров. По словам Левшуковой, ей известно о состоянии еще двух выживших. Так, одна из пассажирок отделалась легкими ушибами, в то время как другая туристка обгорела. Сейчас Елена Левушкова продолжает восстанавливаться в больнице. В родном Санкт-Петербурге ее ждут две дочки.

Крушение вертолета Ми-9 авиакомпании «Алтай авиа» произошло 27 июля в районе населенного пункта Тюнгур Республики Алтай. В результате происшествия четыре человека погибли. Известно, что воздушное судно рухнуло при приземлении, зацепив лопастями линии электропередачи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».