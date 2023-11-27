Выяснилось, как двухлетняя девочка могла отравиться метадоном Mash: двухлетняя девочка из Подмосковья могла отравиться метадоном из-за отца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двухлетняя девочка из подмосковного Красногорска могла отравиться метадоном из-за того, что ее наркозависимый отец оставил вещество в открытом доступе, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, экспертиза крови 36-летнего родителя выявила следы марихуаны и других психостимуляторов.

Отца пострадавшего ребенка допрашивают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Накануне девочку госпитализировали из ЖК «Ильинские луга» в тяжелом состоянии. Родители, которые обратились в экстренные службы, пояснили только, что ребенок без сознания и ему плохо. Врачи поставили диагноз «отравление метадоном».

Незадолго до этого в Астрахани зафиксировали массовое отравление наркотическими веществами со смертельными исходами. Всего пострадали 25 человек, у всех в крови нашли метадон. Три человека — 29-летний житель из Ленинского района и две 19-летние девушки из Кировского и Трусовского районов города — скончались.

27 ноября пресс-служба Министерства здравоохранения Астраханской области сообщила, что почти все пострадавшие были выписаны из больницы. По информации ведомства, двоих человек перевели в другие отделения медучреждения из-за обострения сопутствующих заболеваний.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.