Выяснилось, имел ли право отец устроившей стрельбу в Брянске хранить ружье РЕН ТВ: отец стрелявшей в Брянске девочки имеет разрешение на ружье до 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отец восьмиклассницы, устроившей стрельбу из охотничьего ружья в брянской гимназии № 5, имеет разрешение на оружие до октября 2024 года, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Также установлено, что семья не состояла на профилактических учетах.

Помимо этого сообщается, что еще одна из пострадавших учениц гимназии была доставлена в больницу с переломами ног. Девочка получила повреждения, когда выбегала из класса, спасаясь от пуль.



Пресс-служба регионального управления МВД также подтвердила, что помповое ружье принадлежало отцу школьницы и хранилось дома на законных основаниях.

Ранее Telegram-канал SHOT заявил, что родителю девочки-стрелка грозит два года заключения в колонии. По данным канала, в отношении 53-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее смерть двух или более лиц»).

Кроме того, по информации SHOT, сотрудники правоохранительных органов задержали гендиректора охранного предприятия, отвечавшего за обеспечение безопасности гимназии № 5. В рамках расследования уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, также была задержана 51-летняя охранница учебного заведения. По данным канала, она не проверила ручным металлодетектором школьницу, устроившую стрельбу.