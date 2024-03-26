Выяснились детали гибели солиста группы «Плакса» после нападения в Балашихе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выяснились подробности гибели солиста панк-группы «Плакса» Павла Якухина, сообщил сайт «МК». Музыкант скончался через два дня после нападения в микрорайоне Купавна городского округа Балашиха.

Бывший пожарный был награжден медалями за отвагу на чрезвычайных ситуациях. Его 20 марта нашли и госпитализировали с тяжелыми травмами. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь музыканту не удалось, и через двое суток он скончался в реанимации.

По данным «МК», на Якухина напали молодые люди в черных капюшонах, о чем свидетельствуют несколько очевидцев. Мотивы нападения пока остаются неясными. Несмотря на трагедию, группа «Плакса» планирует провести ближайшие выступления в память о Павле Якухине.

Ранее сотрудники силовых структур Иркутска задержали и арестовали мужчину, который в 2008 году близ реки Ангары зарезал, а потом расчленил своего одноклассника. Тогда полицейским не удалось выйти на след убийцы, и в 2009 году расследование приостановили.

Расследование было возобновлено в 2024 году, подозреваемый уже дал признательные показания. Следствие установило, что юноша из-за давней неприязни ударил одноклассника несколько раз ножом, потом расчленил его тело, вывез в Ленинский округ и скинул в воду. Ему грозит тюремный срок по ст. 105 УК РФ об убийстве.