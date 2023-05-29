«Непатриотично»: Краснодар избавится от вывесок на иностранных языках Гордума запретила вывески на иностранных языках в Краснодаре

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Краснодарские депутаты запретили в городе вывески на иностранных языках, внеся соответствующие изменения в правила благоустройства, которые вступят в силу 1 сентября, пишет издание 93.RU. Мэр города Евгений Наумов объяснял такую идею тем, что это «как-то непатриотично». Теперь предприниматели должны заменить надписи в срок до 1 марта 2024 года.

Иностранный язык — язык, народ-носитель которого проживает за пределами Российской Федерации, не относящийся к языкам народов Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Использовать иностранный логотип или надпись в названии теперь могут исключительно компании, которые зарегистрировали это слово, группу слов или знак с латинской буквой в качестве товарного знака.

В марте глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в Крыму планируют избавиться от латиницы и иностранных слов на вывесках. По его словам, Государственный совет займется решением этой проблемы на уровне региона. Он добавил, что по вопросу перевода вывесок на кириллицу будет построено взаимодействие с муниципалитетами республики.

В конце апреля кабмин Украины запретил индивидуальные номерные знаки на автомобилях, содержащие буквы Z и V, которые ассоциируются с российской спецоперацией. Под запрет подпадают как комбинации Z и V, так и их использование по отдельности, в том числе для замены букв «З», «С», «В» и «Ф» в словах, написанных кириллицей.