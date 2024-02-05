Вытащенный из тонущего авто мальчик скончался в больнице Махачкалы В Махачкале умер один из трех детей, пострадавших при падении машины в канал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Один из двоих детей, госпитализированных после падения автомобиля в канал в пригороде Махачкалы, умер в больнице, сообщил РИА Новости источник в медучреждении. Собеседник агентства уточнил, что у 10-летнего ребенка несколько раз останавливалось сердце.

Десятилетний мальчик скончался. У него несколько раз останавливалось сердце, — сказал медработник.

Ранее стало известно, что двое из трех мальчиков, которые пострадали при падении в воду автомобиля в Махачкале, попали в больницу в тяжелом состоянии. Местная жительница Айшат рассказала NEWS.ru, что у обоих детей отек легких и головного мозга. Третий отделался небольшими ссадинами.

Женщина добавила, что прохожие, которые находились рядом с местом дорожно-транспортного происшествия, почти сразу сориентировались и начали помогать вытаскивать детей. Трагедия, по словам собеседницы издания, произошла по вине властей: они не установили ограждения.

Также в Сети появились кадры спасения детей из тонущего автомобиля. Известно, что в рухнувшей в канал машине находились тренер ММА и его воспитанники. Один ребенок и педагог смогли выбраться самостоятельно, а двое детей оказались заблокированы. На опубликованных кадрах видно, как люди прыгают в воду, несмотря на холодную погоду. Многие пытаются достать детей, даже не снимая одежды.