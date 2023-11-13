Выступление рэпера в Набережных Челнах попытались сорвать «гранатой» Неизвестные пришли на концерт рэпера Честного с муляжом гранаты и ракетницей

Фото: vk.com/chestnyofficial

Тимур Гатиятуллин

Сотрудники полиции и саперы оцепили ресторан в Набережных Челнах из-за угрозы взрыва на концерте рэпера Тимура Гатиятуллина, также известного под псевдонимом Честный. По данным Telegram-канала «112», двое неизвестных оставили у входа в ресторан предмет, похожий на гранату. Впоследствии выяснилось, что это был муляж. Подозреваемые были задержаны, в настоящее время их допрашивают.

Инцидент произошел вечером 12 ноября в ресторане, в котором проходило выступление певца. Сотрудники охраны остановили двух мужчин с подозрительными предметами в сумках и не пустили их дальше. Молодые люди вышли из здания, после чего бросили «гранату» рядом со входом. Позднее к ресторану прибыли сотрудники полиции и саперы, установившие, что граната была лишь муляжом. Сотрудники правоохранительных органов сумели вычислить владельцев муляжа по камерам видеонаблюдения. Сам концерт решили не прерывать.

Аналогичный инцидент ранее произошел в мусульманской молельне Дзержинска, куда 45-летний местный житель пришел с муляжом гранаты. По неофициальным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленника удалось задержать.