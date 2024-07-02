«Выставляют обиженкой»: выпускница из Тамбова о реакции колледжа на ее речь Выпускница из Тамбова: медколледж просит о положительных отзывах после скандала

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Руководство медицинского колледжа в Тамбове просит других студентов дать положительные отзывы после скандала, рассказала NEWS.ru выпускница Дарья Петрунина, которая на вручении дипломов раскритиковала учебное заведение. Собеседница издания отметила, что колледж выставляет ее «обиженкой». Другие студенты, однокурсники и родители, по ее словам, поддержали ее.

Прекрасно знаю, что колледж выставляет меня обиженкой. А также обвиняет в том, что мне речь написали, что заставили сказать. Думают, что мнения своего нет. Но раз я просто обиделась, почему же получаю сообщения от сотни других студентов? Почему же колледж обзванивает моих одногруппников и просит дать положительный отзыв? Но вся моя группа отказалась, — рассказала Петрунина.

Девушка подчеркнула, что колледж пытается переложить ответственность на других. По ее мнению, в этом заключается главная проблема руководства учебного заведения. Выпускница также задалась вопросом, почему она при хорошей посещаемости и успеваемости ничего не смогла ответить на дипломе.

Что-то не сходится: как я с хорошей посещаемостью и оценками за четыре года не смогла ответить ничего на дипломе? — высказалась собеседница издания.

Выпускница Тамбовского областного медицинского колледжа ранее спровоцировала скандал регионального масштаба речью на вручении дипломов. Взяв микрофон, девушка начала благодарить педагогов, но затем заявила, что могла бы сказать эти слова, если они были бы заслуженными.