Выставка военной техники обернулась гибелью ребенка В Комсомольске-на-Амуре на выставке техники погиб четырехлетний ребенок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На выставке трофейной техники в Комсомольске-на-Амуре погиб четырехлетний ребенок, сообщает Telegram-канал Baza. По данным источника, люк бронетранспортера М113 внезапно открылся и ударил мальчика по голове, когда тот подошел к экспонату.

Трагедия произошла на Театральной площади, где была выставлена западная техника, захваченная в зоне специальной военной операции. Сначала у ребенка диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Позднее он умер. После инцидента вся трофейная техника была оцеплена, доступ для посетителей к ней закрыт.

Ранее в ЛНР скончалась одна из близняшек девяти лет, получивших множественные осколочные ранения при обстреле Лисичанска ВСУ. Несмотря на все усилия медиков, травмы ребенка оказались несовместимыми с жизнью. Ее сестра остается в тяжелом состоянии, а пострадавшая пожилая женщина переведена в хирургическое отделение после стабилизации.

До этого жительница Благовещенска обвинила врачей в смерти своего новорожденного сына, утверждая, что ребенку нанесли смертельные родовые травмы. По ее словам, медики, несмотря на просьбы о кесаревом сечении, настаивали на естественных родах, в ходе которых сломали младенцу плечо. В свою очередь, официальная экспертиза подтвердила врачебный диагноз — двусторонняя пневмония и отек мозга. Однако родители все равно подали заявление в Следственный комитет России и готовятся к судебному разбирательству.