В Калининграде Балтийский федеральный университет (БФУ) имени Иммануила Канта предоставил место в общежитии квартирного типа российскому пенсионеру Борису Каткову, выдворенному из Латвии, сообщает ТАСС. Отмечается, что ректор вуза Александр Федоров будет ходатайствовать властям региона о выделении служебной квартиры.
Балтийский федеральный университет предоставил временное жилье в комфортабельном общежитии квартирного типа. Ректор Александр Федоров будет ходатайствовать губернатору региона о выделении служебной квартиры, — передает агентство.