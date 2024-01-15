Александр Чеков

Высланный из Латвии пенсионер получил временное жилье в Калининграде Выдворенный из Латвии пенсионер Катков поселился в общежитии БФУ в Калининграде

15 января 2024 в 13:26

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Борис Катков