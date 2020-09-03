НИИ Склифосовского не обнаружил у Навального следов «Новичка»

https://static.news.ru/photo/375c17ba-edf2-11ea-87d8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

НИИ скорой помощи имени Склифосовского не нашёл в пробах, взятых у Алексея Навального в Омске, следов отравляющих веществ из группы фосфорорганических соединений. Заведующий научным отделением острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств Михаил Поцхверия сообщил, что биообразцы поступили в их учреждение.

В исследованных жидкостях фосфорорганические соединения, а также препараты, ингибирующие холинэстеразу, не были обнаружены,— сказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Поцхверия добавил, что исследования проводились на масс-спектрометре американской фирмы Agilent Technologies. Аппарат содержит 240 тысяч стандартных наборов веществ, соответствующих электронной базе Национального института стандартизации США.

20 августа Навальный вылетел из Томска в Москву. В самолёте он почувствовал себя плохо. Лайнер экстренно посадили в Омске, политика без сознания увезли в реанимацию. Российские врачи выявили у пациента панкреатит и нарушение обмена веществ, следов ядов в его организме они не обнаружили. Утром 22 августа Навального спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине.

24 августа немецкие врачи сообщили, что причиной его тяжёлого состояния стало отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Для обнаружения самого вещества они обратились за помощью в лабораторию бундесвера. Военные токсикологи пришли к выводу, что на россиянина была совершена атака с помощью химического нервно-паралитического вещества из группы «Новичок» (относится к группе фосфорорганических соединений)

Накануне о таких результатах исследования сообщило правительство Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала эту информацию «ошеломляющей», она считает, что это была попытка убийства и что российского оппозиционера пытались «заставить замолчать». Также она призвала российское правительство к ответу. В ответ российский МИД сообщил, что не получил никаких доказательств от Берлина о случившемся с Навальным.

Российский оппозиционер уже две недели находится в коме. Немецкие врачи называют его состояние тяжёлым, но отмечают, что организм Навального отвечает на лечение, писал NEWS.ru.