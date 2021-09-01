Вышедший из моря смерч в Сочи попал на видео

В Сочи очевидцы засняли момент, когда на берег пляжа вышел смерч. Видео опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, как отдыхающие сначала с восторгом восприняли природное явление, а затем, когда шквальный ветер начал разносить по всему пляжу шезлонги и мусор, за кадром слышны испуганные крики.

В акватории Чёрного моря вблизи Адлерского района Сочи зафиксировали формирование смерча. Он вышел на берег в районе пляжа «Бургас», — подтвердили в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее штормовой нагон и сильный ветер, которые вызвал мощный ураган «Ида», изменили направление течения реки Миссисипи возле города Новый Орлеан в американском штате Луизиана. Синоптики объяснили «чрезвычайное необычное» явление сильным ветром, скорость которого превышает 240 километров в час, а также штормовым приливом в Мексиканском заливе, куда впадает крупнейшая река Северной Америки.

При этом ураган оставил без электричества свыше полумиллиона жителей штата Луизиана. Энергоснабжение нарушено у 504 149 потребителей. Власти предупредили, что на ликвидацию ущерба и восстановление электроснабжения могут уйти недели и даже месяцы.