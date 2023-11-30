Вышедшая к людям рысь умерла после укола снотворного

Рысь, которая накануне вышла к людям в городе Енисейске, умерла после укола снотворного, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Ветеринары намеревались отвезти ее в Зеленогорский зоопарк на передержку и сделали укол, чтобы облегчить транспортировку, но обессилевшее животное не выжило.

Рысь будет отправлена на экспертизу, чтобы специалисты могли установить, правильно ли была рассчитана доза снотворного. Предполагается, что когда-то это животное было домашним, поскольку его неоднократно видели не только в Енисейске, но и Лесосибирске.

Как сообщалось ранее, рысь заметили жители Енисейска на улице Бабушкина. Прибывшие по вызову полицейские поняли, что животное нуждается в помощи и взяли его под охрану до приезда специалистов.

В начале ноября волонтеры из Дагестана спасли медвежонка, которого использовали в фотобизнесе. Истощенный зверь был доставлен в зооцентр в Волгограде. По словам специалистов, медведю предстоит длительная реабилитация. Сами зоозащитники рассказали, что местные предприниматели достали медвежонка из-под бока медведицы, которую застрелили.