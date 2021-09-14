Выселенных после народного схода мигрантов перевезли в охраняемое место

Мигрантов, которых выселили из подмосковного села Бужаниново после убийства пенсионерки и народного схода, перевезли на охраняемую территорию в Сергиев Посад. Их новое место жительства находится в 15 минутах езды от населённого пункта. Об этом сообщает издание «Подъём».

Мигрантов, работающих на предприятии «Экоoкна», теперь каждый день будут на автобусах доставлять в Бужaниново на работу. Отмечается, что на новом месте жительства приезжих будет действовать контрольно-пропускнoй режим.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев сообщил, что пока точно не определено, будут ли рабочие постоянно жить на новом месте или их перевезут куда-нибудь ещё.

Вопрос решается, — цитирует его издание.

Ранее стало известно, что 13 сентября в лесополосе близ Бужаниново изнасиловали и убили пенсионерку. По подозрению в нападении были задержаны двое мигрантов из Таджикистана. Жители села впоследствии потребовали закрыть общежитие, поскольку приезжие стали приставать к детям и склонять их к сексуальным действиям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что 14 сентября общежитие для мигрантов закроется.