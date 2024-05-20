«Высаживают людей»: белгородка о проблемах с транспортом из-за сирен Белгородка заявила об ухудшении ситуации с транспортом из-за воздушных сирен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Белгорода Елизавета Тимофеева рассказала на своем YouTube-канале «Пеку оладушки», что из-за учащения воздушных тревог по городу стало сложнее передвигаться. По ее словам, на время звука сирен встает весь транспорт и люди переходят в укрытия. Сложнее становится вызвать такси.

Проблема даже не в том, что это как-то суперстрашно. Мы уже, в принципе, к этому привыкли. Большая проблема в том, что тяжело куда-то добраться. Потому что, когда ракетная опасность, весь транспорт стоит. Автобусы все стоят, высаживают людей в укрытия. Такси тоже не вызовешь, — рассказывает девушка.

Елизавета отметила, что ситуация усложнилась после 30 декабря, когда город подвергся массированному обстрелу со стороны украинской армии. Сама она находилась в пяти минутах от эпицентра атаки.

Я работала в пяти минутах от универмага, где как раз больше всего жертв было. Я не могла уехать часа два. Ходила по улицам, там лежали трупы. Все было в стеклах. Я хорошо запомнила лужу крови в подземном переходе. После этой ситуации я как-то боюсь выезжать в город. Особенно, если я одна, — говорит Елизавета.

В ночь на 20 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Атака произошла около 22:00 мск.