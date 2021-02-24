Высадившего ребёнка из автобуса в мороз кондуктора уволили с работы

В Волгограде транспортная компания уволила кондуктора, которая в мороз высадила из автобуса ребёнка из-за неоплаты проезда.
Инцидент произошёл 18 февраля. У 12-летнего мальчика не сработала из-за окончания срока действия транспортная карта. Кондуктор не позволила ему доехать до нужной остановки, хотя в тот день температура воздуха составляла −14 градусов.
По данному факту перевозчик провёл проверку и принял решение о расторжении трудового договора с сотрудницей,
Ранее NEWS.ru писал, что Госдума в третьем (окончательном) чтении приняла законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта за неоплату проезда детей младше 16 лет. Необходимые изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
Документ инициирован кабмином РФ. Закон также вносит изменения в порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте.