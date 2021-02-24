Высадившего ребёнка из автобуса в мороз кондуктора уволили с работы

https://static.news.ru/photo/3d8bf5b6-76b8-11eb-a758-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде транспортная компания уволила кондуктора, которая в мороз высадила из автобуса ребёнка из-за неоплаты проезда.

Инцидент произошёл 18 февраля. У 12-летнего мальчика не сработала из-за окончания срока действия транспортная карта. Кондуктор не позволила ему доехать до нужной остановки, хотя в тот день температура воздуха составляла −14 градусов.

По данному факту перевозчик провёл проверку и принял решение о расторжении трудового договора с сотрудницей, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Волгограда.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума в третьем (окончательном) чтении приняла законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта за неоплату проезда детей младше 16 лет. Необходимые изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

Документ инициирован кабмином РФ. Закон также вносит изменения в порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте.