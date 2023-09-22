В Калининграде трехлетнего малыша переехала машина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ребенок погиб под колесами автомобиля на улице Толстикова в Калининграде, сообщает Telegram-канал «Калининград № 1». Как отмечается, он шел вдоль дороги с мамой по тротуару, но в какой-то момент вырвался и выбежал на проезжую часть.

Видимость была ограничена припаркованным у обочины автомобилем. Прибывшие на место врачи не смогли спасти пострадавшего. Возбуждено уголовное дело. Ребенку было 3-4 года.

Во вторник, 19 сентября, шестилетний мальчик погиб в результате ДТП с участием бронетранспортера в районе населенного пункта Лавна в Мурманской области. Минобороны РФ ситуацию не комментировало. В Сети же уточняется, что на 1405-м километре трассы Р-21 «Кола» легковой автомобиль на полной скорости въехал в стоявший на обочине БТР, принадлежащий одной из местных воинских частей. Родители мальчика госпитализированы.

До этого водитель самоката сбил няню с десятимесячным ребенком на пешеходном переходе в Краснодаре. Как заявила мать пострадавшего, малыш сломал ключицу и ушиб правую руку, няня отделалась травмами шеи, плеча и большой гематомой на голове. Водитель самоката скрылся с места преступления, сейчас его разыскивает полиция.