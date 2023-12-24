Выросло число заболевших гриппом среди снятых в Саратове с поезда детей Минздрав: у 55 заболевших детей, отдыхавших в Тюмени, диагностировали грипп

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Грипп диагностировали у еще девяти детей, снятых с поезда, следовавшего рейсом из Тюмени в Адлер, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram со ссылкой на данные коллег из Саратовской области. Именно в этом регионе сейчас находятся заболевшие дети. Всего грипп подтвержден у 55 человек. У 34 пациентов пока стоит диагноз ОРВИ.

По информации, полученной от Минздрава Саратовской области, на сегодняшнее утро из числа находящихся 111 наших детей из Краснодонского района, заболевших 89, из них у 55 детей выставлен диагноз - грипп А, у 34 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция, — написала Пащенко.

Остальные дети и 10 сопровождающих лиц здоровы. Только у одного из сопровождающих была обнаружена РНК вируса гриппа А. 23 декабря 12 детей были переданы законным представителям. Выписки с рекомендациями по дальнейшему наблюдению за детьми и лекарственные препараты выданы на руки родителям.

Заболевшие школьники возвращались на поезде в ЛНР из тюменского лагеря «Олимпийская Ребячка». Дети отдыхали там по специальной программе для школьников из Донбасса. Во время поездки им стало плохо: у 16 из 86 детей врачи выявили грипп типа А, у остальных — острую респираторную инфекцию. Всех госпитализировали в саратовскую больницу.