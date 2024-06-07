Выросло число пострадавших вахтовиков в смертельном ДТП в Забайкалье Число пострадавших в ДТП с автобусом вахтовиков в Забайкалье возросло до 25

В аварии с автобусом для вахтовиков в Забайкалье пострадали 25 человек, еще трое погибли, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аранина. По ее словам, один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Пострадали 28 человек, в числе которых трое погибших, шестеро получили медицинскую помощь на месте, — сказала Аранина.

Утром 7 июня в Могочинском районе Забайкальского края произошла авария с участием автомобиля, перевозившего вахтовиков. Они являются сотрудниками рудника Александровский. В пресс-службе ведомства изначально заявили о трех погибших и 19 пострадавших.

Прокуратура начала проверку из-за ДТП, случившегося около поселка Давенда. На место происшествия выехал Могочинский межрайонный прокурор Андрей Быков.

Ранее в результате ДТП с участием спецавтомобиля полиции на Люблинской улице в Москве пострадали два человека. В пресс-службе столичного главка МВД России пояснили, что правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Вечером 6 июня стало известно, что число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово выросло до 125 человек. Врио главы региона Илья Середюк уточнил, что 101 человек отправлен на амбулаторное лечение, еще более 20 пострадавших госпитализированы.