Выросло число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону Голубев: при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону пострадали 36 человек

Фото: mchs_rostov/t.me

Число пострадавших в результате обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону выросло до 36, заявил губернатор региона Василий Голубев. Среди погибших значится один человек. Голубев подчеркнул, что ребенок, находившийся в тяжелом состоянии, сейчас стабилен, передает РИА Новости.

Сейчас, после того как это случилось, еще в разных местах обратились к медикам — в Батайске в том числе. Всего порядка 36 человек, — сказал глава региона.

ЧП произошло 30 мая в 16:25 во время футбольного матча детских команд. В общей сложности за игрой с временной конструкции трибуны наблюдали около 30 человек. Порывом шквалистого ветра сборные конструкции зрительских трибун перевернуло. Как сообщили в МЧС, группа с детьми пряталась от дождя под навесом.

6 мая в Оренбурге рухнула карусель «Цепочка», когда на ней катались дети и взрослые. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова рассказала, что в результате крушения карусели в Оренбурге пострадали 20 человек, в том числе 12 детей, из них шесть были госпитализированы.