Выросло число пострадавших при обрушении подъезда дома в Шебекино Пять человек пострадали при обрушении подъезда дома в Шебекино

Фото: t.me/mchs_official

Сотрудники МЧС РФ разбирают обломки подъезда многоквартирного дома, обрушившегося после обстрела ВСУ города Шебекино

Число пострадавших в результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Шебекино возросло до пяти человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, спасатели уже извлекли из-под завалов двух жителей, а еще двух спасли с пятого этажа, используя лестницу.

На данный момент количество раненых увеличилось до пяти. В медицинские учреждения доставляются трое, двоим медицинская помощь оказана на месте — от госпитализации они отказались, — написал Гладков.

Глава региона также сообщил, что к приему жителей поврежденных квартир готовы временные пункты размещения. На месте происшествия задействованы оперативные службы, а также эксперты для оценки повреждений. В работе участвует много человек и техники.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что два человека, по предварительным данным, погибли после обрушения подъезда в Шебекино из-за обстрела ВСУ. По словам очевидцев, под завалами были слышны крики детей.

По информации SHOT, после атаки украинских военных обрушилось 15 квартир. Как указал канал, количество пострадавших увеличилось до пяти, а сейчас под завалами могут находиться как минимум пять человек. Сейчас продолжается разбор завалов.