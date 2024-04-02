Выросло число пострадавших при атаке дрона в Татарстане Число пострадавших при атаке дрона в Татарстане увеличилось до шести

Число пострадавших при атаке дрона в Татарстане увеличилось до шести, сообщает пресс-служба президента республики со ссылкой на данные министерства здравоохранения республики. При этом трое уже отпущены домой, добавили там.

По информации министерства здравоохранения республики, пострадавших шестеро. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы, сейчас они проходят медицинское обследование, — сказано в сообщении.

В свою очередь РБК со ссылкой на источник в Единой дежурной диспетчерской службе пишет, что число пострадавших при атаке дронов в Елабужском районе Татарстана достигло семи.