Число пострадавших при ЧП с пассажирским поездом в Коми резко выросло В результате ЧП с пассажирским поездом в Коми пострадали 70 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате ЧП с пассажирским поездом в Коми пострадали 70 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным Telegram-канала SHOT, детей среди пострадавших нет. Всего в составе поезда было 14 вагонов, в них находились 232 пассажира. В основном у пострадавших — ушибы головы с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

26 июня на перегоне Инта-Угольный сошло девять вагонов пассажирского поезда Воркута —Новороссийск. Следственный комитет предварительно установил, что погибших нет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч.1 ст. 263 УК РФ). На место ЧП выехали руководство отдела по расследованию особо важных дел, следователи и следователи-криминалисты.

Местный житель Иван в беседе с корреспондентом NEWS.ru рассказал, что граждане выезжают на помощь пострадавшим при ЧП с поездом. Он вспомнил, что три года назад уже было похожее происшествие.