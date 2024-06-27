Выросло число погибших при сходе вагонов в Коми

Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры/ РИА Новости

Тело еще одного погибшего обнаружили на месте схода пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми, сообщает пресс-служба РЖД. Таким образом, число жертв аварии выросло до двух. Кроме того, пропавшим числится еще один пассажир.

Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким. В этот тяжелый момент сердца и мысли железнодорожников вместе с вами, — говорится в публикации.

В госкомпании отметили, что выплатят дополнительно по 2 млн рублей родственникам погибших после схода поезда. Пострадавшие получат по миллиону рублей, остальные — по 500 тысяч рублей.

26 июня на перегоне Инта — Угольный сошло девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Как отмечали в РЖД, в пассажирском поезде находились 232 человека. По предварительным данным, причиной аварии стал подмыв полотна в результате осадков.

Как уточнил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, в результате схода вагонов семеро человек, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Всего пострадали до 40 пассажиров, добавил он.

Власти Коми ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне крушения пассажирского поезда. Меру инициировали для ликвидации последствий крушения. Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.