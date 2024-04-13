Выросло число погибших при обстреле Токмака Балицкий: число погибших при обстреле Токмака увеличилось до восьми

Фото: t.me/BalitskyEV

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о росте числа жертв в Токмаке до восьми в результате обстрела со стороны ВСУ. В числе погибших значатся два ребенка. В своем Telegram-канале он уточнил, что в ночь на 13 апреля под завалами домов нашли трупы двух мирных жителей. Госпитализированы в настоящий момент 13 человек.

За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела еще двух человек. На данный момент число погибших составляет восемь человек, среди них два ребенка, — написал глава региона.

Ранее сообщалось о гибели шести человек в результате атаки ВСУ. Жертвой обстрела также стал ребенок. Ранения получили не менее 20 человек. Помимо этого, электричества лишились 25 домов частного сектора и девять многоэтажек.