Выросло число погибших детей при ударе по Белгороду Львова-Белова: трое детей погибли при ударе ВСУ по Белгороду, еще 15 пострадали

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ

Число погибших детей при ударе Вооруженных сил Украины по Белгороду выросло до трех, еще 15 детей пострадали, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале. При этом пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

Новые данные из Белгорода: к сожалению, погибли трое детей; 15 детей ранено, из них пять находятся в тяжелом состоянии. Вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана, — написала она.

30 декабря центр Белгорода подвергся массированному обстрелу. Удары, по данным МО РФ, наносились ракетами с кассетными боеприпасами: ВСУ применили ракеты «Ольха и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за атаками по Белгороду стоит Великобритания. По ее словам, Лондон в координации с Вашингтоном «подстрекает» Киев к террористическим действиям. Она также возложила ответственность за теракт на страны Евросоюза, которые поставляют оружие на Украину.

Президент РФ Владимир Путин уже получил доклад о произошедшем. Еще в июне он признал факт прилетов в регионе и тогда пообещал решить проблему. Заседание Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом состоится 31 декабря в 00:00 мск.