Выросло число пассажиров, пострадавших в результате автоаварии под Пензой Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пензенской области выросло до 17

Фото: 58.mchs.gov.ru

В аварии под Пензой число пострадавших выросло до 17 человек, указано на сайте Минздрава региона. Сообщается, что водитель рейсового автобус Пенза-Саранск не справился с управлением. Автобус перевернулся на дороге и скатился в кювет; в его салоне находились 20 человек. В ведомстве отметили, что у пострадавших наблюдаются травмы разной степени тяжести, но без угрозы жизни.

На место ДТП оперативно направлено 4 бригады скорой медицинской помощи. По предварительным данным в результате ДТП пострадало 17 человек, среди них 2 детей. При оказании медицинской помощи бригадами скорой медицинской помощи на месте происшествия обслужено 10 человек, 8 из которых госпитализированы в Клиническую больницу № 6 имени Г.А. Захарьина, — указано на сайте Минздрава.

Ранее в Башкирии в результате столкновения микроавтобуса Ford Transit и КамАЗа погибло пять человек, 10 пассажиров пострадали. Авария произошла около 11 часов утра на трассе Е30, соединяющей населенный пункт Языково и Уфу: на 1413-м км дороги микроавтобус столкнулся с КамАЗом, стоявшим у обочины на месте проведения дорожных работ.