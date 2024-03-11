Выросла сумма иска Крыма к Украине по энергоблокаде Сумма иска Крыма к Украине по энергоблокаде составит почти 3,5 трлн рублей

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Сумма иска Крыма об энергетической блокаде к Украине выросла до 3,5 трлн рублей, сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, региональная общественная палата сформировала соответствующее обращение в Верховный суд республики.

В случае удовлетворения судом исковых требований планируется взыскать с преступного образования «Украина» в пользу крымчан более 3 трлн 448 млрд рублей, — написал он.

Как рассказал Константинов, общественники подадут иск в суд в ближайшее время. По его словам, крымчанам не нужно будет доказывать факт блокады, поскольку он будет признан судом общеизвестным.

Ранее Константинов сообщил, что власти Крыма подали в Арбитражный суд региона иск к Украине об энергетической блокаде полуострова на сумму более 3,15 трлн рублей. Он отметил, что претензии к Киеву на местном уровне продолжают формироваться.

Уточнялось, что ответчиками по иску выступают кабинет министров Украины, Министерство энергетики и национальная энергетическая компания «Укрэнерго». По словам главы Госсовета, в качестве третьих лиц также планируется привлечь к процессу крымские министерства топлива и энергетики, здравоохранения, МЧС, ГУП РК «Крымэнерго».