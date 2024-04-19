Убивший тульскую семью из четырех человек украинец будет осужден заочно Под Тулой украинца будут судить за убийство семейной пары и двоих детей

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В городе Алексине Тульской области завершено расследование дела в отношении уроженца Украины, обвиняемого в убийстве женщины и двух ее детей, сообщает управление Следственного комитета региона. По версии следствия, мужчина 28 декабря 2015 года убил 30-летнюю женщину, ее полуторагодовалую дочь и шестилетнего сына с целью ограбления. Из дома погибшей пропали 300 тысяч рублей, ювелирные украшения и смартфоны. Позже он встретился с отцом семейства и убил его, после чего сбежал на родину.

В тот же день, осознавая, что глава семьи обратится в правоохранительные органы, он встретился с не знавшим о судьбе близких мужчиной <...> и в салоне автомобиля нанес ему множественные удары острым предметом в область шеи и лица. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления, — сообщили в СКР.

Тела убитых нашли спустя несколько дней. Причастность к делу беженца с Украины смогли установить только в начале 2024 года. Судебно-экспертный центр СК провел дополнительную генетическую экспертизу. На изъятых с места убийства предметах нашли биологические следы, которые указывали на причастность обвиняемого к преступлению. Сейчас он объявлен в международный розыск.

Ранее следователи сумели спустя 30 лет установить и задержать двух мужчин, которые подозреваются в убийстве семьи с тремя детьми из-за квартиры во Владивостоке. По версии следствия, за полученное преступным путем жилье они выручили $300. Следственно-оперативная группа 19 марта задержала в Волгограде 56-летнего Сергея Смагина, а 4 апреля в Красноярском крае — 55-летнего Валерия Маркова.