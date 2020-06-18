Выпускникам МО выдадут медсправки для поступления в вузы до конца июля

https://static.news.ru/photo/ca569fc4-b169-11ea-b0a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Подмосковье все выпускники 9 и 11 классов получат медицинские справки для поступления в вузы и средние специальные учебные заведения до конца июля. Об этом заявила замглавы регионального минздрава Светлана Лазарева.

Они будут оформлены по результатам профилактических осмотров, которые ребёнок прошёл в текущем году, — цитирует чиновницу пресс-служба ведомства.

Те школьники, которые по каким-либо причинам не проходили необходимые исследования, получат справки после консультации специалиста в поликлинике.

Медицинская справка формы 086/У оформляется поступающим в колледжи, лицеи, техникумы и вузы. Она свидетельствует, что состояние здоровья абитуриента позволяет ему посещать образовательное учреждение, не препятствует умственным и физическим нагрузкам и активным занятиям спортом.

Ранее NEWS.ru писал, что Минпросвещения продлило срок подачи документов для поступления в колледжи до 25 августа. Абитуриенты могут подать необходимые бумаги при помощи Почты России, по электронной почте и с помощью региональных порталов госуслуг — чтобы отправить скан-копии документов, в том числе медицинских справок.