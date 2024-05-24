Выпускник утонул в море после последнего звонка в Анапе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Анапе выпускник утонул в море после последнего звонка, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, девятиклассники после линейки сидели на пирсе на пляже, один из них прыгнул в море, поиски его тела продолжаются уже около трех часов.

Как рассказали SHOT очевидцы, у Ярослава в море упал тапок, он прыгнул за ним. Оказалось, что парень не умеет плавать, и его начало уносить течением. По информации канала, на помощь бросился одноклассник, но доплыть до тонущего уже не смог. Известно, что погибший учился в кадетской школе и только в прошлом году перевелся в обычную, он занимался греко-римской борьбой.

Ранее в Ачинском районе Красноярского края трехлетний ребенок утонул в водоеме. В региональном ГСУ СК России сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, мальчик проживал в доме со своими родителями и старшей сестрой. В вечернее время ребенок, оставшись без присмотра взрослых, вышел за ограду дома, через несколько минут мать пострадавшего заметила его отсутствие и пошла искать сына, отметили в СК.

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