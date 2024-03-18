Выпускник университета МВД задержан после рассказа о взятках в вузе В Ингушетии задержали рассказавшего о взятках в университете МВД выпускника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ингушетии задержан выпускник университета МВД Амирхан, который сдал преподавателей, получавших от него взятки во время его учебы, сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, 35-летнему экс-полицейскому грозит реальный срок до восьми лет лишения свободы.

Мужчина вышел на пенсию после службы в полиции и обратился к бывшим коллегам с признанием. Он заявил, что давал взятки на сессиях в период с 2018 по 2019 год на сумму около 48 тысяч рублей.

По его заявлению были задержаны шесть преподавателей, возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Еще два начальника кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин СФ КрУ МВД России уже признаны виновными в суде. Амирхана же задержали из-за того, что он дал взятку должностному лицу.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении начальника таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Чернышевское» в Калининградской области. Его с сообщниками подозревают в получении взяток на общую сумму почти 10,9 млн рублей. Также по делу проходят двое его подчиненных, которым вменяют посредничество.

По версии следствия, с марта 2022 года по сентябрь 2023-го начальник таможни получал взятки от дежурных смен через своих подчиненных. Сотрудники передавали ему по 20 тысяч рублей в сутки «за покровительство и попустительство на службе».