«Выполняем федеральный закон»: в Новосибирске объяснились за повестки Новосибирский ГТУ назвал выдачу повесток студентам плановым мероприятием

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Выдача повесток студентам Новосибирского государственного технического университета носит плановый характер, заявил в беседе с «Подъемом» представитель вуза. По его словам, молодых людей вызывают в военкоматы для актуализации данных и продления отсрочек. Повестки получили уже 32 студента.

Думаю, если они сходят и актуализируют информацию, это не значит, что их заберут служить. Мы выполняем федеральный закон. Мы обязаны оповещать студентов обо всех требованиях военкомата: явиться для актуализации данных, продлить отсрочку. Это плановая работа, не понимаю, в чем суть всех переживаний, — сказал собеседник издания.

По словам представителя пресс-службы НГТУ, в выдаче повесток студентам нет ничего необычного, такие мероприятия проводятся ежегодно и регулярно.

Тем временем Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что на днях повестки получили также студенты Московского энергетического института. Речь идет об учащихся четвертого курса бакалавриата, магистрах и аспирантах. В повестках говорится о необходимости явиться в военкомат для уточнения информации о воинском учете.

Ранее жители Ярославской области в соцсетях сообщили о массовой рассылке повесток в регионе. Как заявили в военном комиссариате региона, людей приглашают в военкоматы, чтобы их данные о воинском учете можно было актуализировать.

Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне отверг слухи о второй волне мобилизации. По его словам, выдача военкоматами повесток гражданам является обычной практикой. Он отметил, что военные комиссариаты таким образом занимаются учетом данных.