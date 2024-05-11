Выплаты жильцам частично обвалившегося дома в Печоре начнутся с 13 мая Глава Коми Уйба обсудил с печорцами компенсации после частичного обрушения дома

Фото: МЧС России/ТАСС

Обрушение дома в Республике Коми

Выплаты компенсаций жильцам частично разрушенного дома в Печоре начнутся с 13 мая, сообщила пресс-служба главы Коми Владимира Уйбы. По данным ТАСС, он встретился с местными и обсудил этот вопрос после инцидента на Печорском проспекте, 69.

Сразу по прибытии глава Республики Коми сообщил о том, что в ближайшее время из резервного фонда правительства региона муниципалитету будут перечислены средства на расселение семей, проживавших в данном доме, — уточняется в сообщении.

Также жильцы аварийного здания спросили Уйбу о сроках возвращения в свои помещения, чтобы забрать личные вещи. Глава Республики Коми ответил, что дом оцеплен. Здание охраняют сотрудники полиции. Состояние оставшихся конструкций дома находится под контролем экстренных служб.

Расселять пострадавших жильцов начнут с 15 мая. По оценке минстроя республики, расселению подлежит 104 помещения общей площадью более 2 тыс. квадратных метров.

Кирпичный дом на Печорском проспекте обрушился 11 мая. По данным республиканского управления МЧС РФ, к месту происшествия направились пожарно-спасательные подразделения. На представленных очевидцем кадрах видно, что люди успели отбежать на безопасное расстояние в момент разрушения.