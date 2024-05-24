Выпили водки и выкинули детей с балкона: что известно о ЧП в Запорожье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Запорожье пьяные супруги выкинули с пятого этажа годовалую девочку и трехлетнего мальчика. Дети пострадали, но остались в живых. NEWS.ru рассказывает подробности истории.

Вылетели с балкона

Инцидент произошел 21 мая. Подозреваемые выпивали алкоголь в квартире, расположенной по улице Софиевской города Бердянска, поочередно выбросили годовалую девочку и трехлетнего мальчика с балкона пятого этажа.

Сначала местные жители предположили, что дети сами упали с высоты, когда остались без присмотра взрослых. Позже правоохранители установили, что причиной стали именно действия пьяных граждан. Против пары завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух малолетних». Подозреваемых отправили в СИЗО.

«Фигуранты задержаны. Следователи намерены ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели. Уголовное дело руководителем регионального управления Следственного комитета России взято на особый контроль. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в Следственном комитете 22 мая.

Где была мама?

РЕН ТВ отмечает, что подозреваемые 62-летний мужчина и 47-летняя женщина не имеют никакого отношения к детям. Последить за малышами их попросила знакомая. Сама она была в отъезде.

«Трехлетний мальчик и годовалая девочка с различными травмами были обнаружены без верхней одежды около одного из подъездов жилого дома», — сообщил источник телеканала.

По данным местного информканала «Паутинка», матери пострадавших детей 19 лет. Из Бердянска она уехала в другой город.

Хозяйка квартиры поначалу утверждала, что никаких детей у них не было. Но силовики обнаружили в квартире одежду малолетних.

Позже в показаниях подозреваемая рассказала, что девочку с балкона скинул ее супруг. Тогда он пытался укачать ее. А после женщина случайно столкнула мальчика.

«Он взял ее на руки, чтобы укачать на балконе. Потом я заметила, что девочки на руках нет. Стоял рядом только мальчик. Я подошла и хотела толкнуть мужа, но не знаю, как выпихнула мальчика», — сообщила подозреваемая.

Остались в живых

РЕН ТВ сообщал, что дети были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Но уже на следующий день СКР рапортовал, что жизни брата и сестры ничего не угрожает.

«Прибывшие на детские крики сотрудники полиции незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь, которая госпитализировала детей. Жизни и здоровью детей сейчас ничего не угрожает», — сообщили в СКР.

Полицейские до приезда скорой стояли рядом с обнаруженными под окнами балкона детьми, оказывали им помощь.

«Было холодно. Ночное время. Мы укрыли их своими кителями, вызвали скорую и следственно-оперативную группу», — рассказал полицейский в разговоре с журналистами информканала «Паутинка».

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