Выпавший с 19-го этажа житель Воронежа отделался неделей в больнице Выпавший с 19-го этажа воронежец выписан из больницы после недели лечения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Воронежа, выжившего после падения с 19-го этажа, выписали из Больницы скорой медицинской помощи № 1, сообщает ТАСС со ссылкой на главврача медучреждения Игоря Банина. По его словам, мужчина будет долечиваться амбулаторно.

Мужчина выписан на амбулаторное долечивание, у него все неплохо. Получается, он провел у нас неделю, — сказал Банин.

Инцидент произошел вечером 3 апреля. Пролетев около 60 метров, россиянин приземлился на крышу автомобиля. После этого он сумел самостоятельно выбраться из помятой машины, напевая песню из репертуара Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон».

Мужчина был доставлен в нейрохирургическое отделение БСМП № 1, где его состояние было оценено врачами как удовлетворительное. По словам пациентов, у воронежца было только запястье в гипсе, он совершенно не жаловался на боль и все время порывался встать с каталки.

Травматолог Артем Катулин назвал чудом и везением то, что мужчина выжил после падения с такой высоты. Он предположил, что мужчина мог задержаться между этажами, зацепившись за какие-либо выступы, а кузов автомобиля сыграл роль амортизатора. При этом специалист опроверг предположение, что выжить помогло в том числе состояние алкогольного опьянения, при котором расслабляются мышцы.