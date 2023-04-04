«Выпали кишки»: сибирячка рассказала о неудачном удалении аппендикса Жительница Новосибирска пожаловалась на неудачную операцию по удалению аппендикса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беременная жительница Новосибирска пожаловалась на халатность врачей после неудачно проведенной операции по удалению аппендикса. 38-летняя женщина рассказала «КП-Новосибирск», что через две недели, когда ей нужно было снимать повязку, из раны на месте шва выпал тонкий кишечник, после чего ей вновь потребовалась госпитализация.

Дома я начала снимать повязку и поняла, что у меня в руках остаются мои кишки. Я в слезах прижала все это к животу, вызвала скорую, и меня снова отвезли в больницу на операцию, — делится женщина.

По словам сибирячки, после операции по удалению аппендикса она почувствовала, что внутри что-то лопнуло, но врач никак не отреагировал на слова пациентки. Во время перевязок никто из медиков не говорил женщине об осложнениях. При этом ей установили дренаж из-за сильно выделяющейся лимфы.

Пациентке потребовалась еще одна операция, ее делали в другой больнице. Там врачи объяснили, что после удаления аппендикса у женщины лопнули внутренние швы и кишечник вышел в брюшную полость. В первой больнице на запрос сибирячки ответили, что на перевязках проблемы не было видно.

Я просила только наказать хирурга, который не понял, что со мной что-то не так. Никакой компенсации не требовала. В итоге они провели совещание и дали мне обратную связь. Мол, на перевязках ничего видно не было, а иначе это никак нельзя было диагностировать. Только если меня снова разрезать, — поделилась пострадавшая.

Такой ответ женщину возмутил. После родов она планирует направить обращение в региональный Минздрав.

В подмосковном Ступино ранее 17-летняя девушка узнала о своей беременности, когда внезапно родила в туалете больницы. Пациентка была госпитализирована с подозрением на аппендицит.