Вынесен приговор воронежскому педофилу Житель Воронежской области сел на 13 лет за изнасилование девочки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Острогожске Воронежской области к 13 годам колонии строгого режима приговорен мужчина, изнасиловавший девочку, передает «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу Острогожского районного суда. Уточняется, что потерпевшая не достигла возраста 14 лет.

Преступление было совершено в декабре 2022 года. Вместе с тем осужденный должен выплатить компенсацию морального вреда, которую с него взыскал представитель девочки. В ходе судебных разбирательств обвиняемый признал вину в содеянном и раскаялся.

Ранее Чертановский районный суд Москвы арестовал на два месяца местного жителя, который подозревается в совращении малолетней. Как сообщали в пресс-службе судов, мужчина показывал детям и подросткам свои гениталии в парке.

Ранее сообщалось, что в городе Новозыбкове Брянской области граждане жалуются на мужчину, который публично самоудовлетворяется в присутствии детей на улице. Местная жительница сняла извращенца на видео и посетовала, что мужчина нездоров и на него должны обратить внимание правоохранители. Женщина опасается, что решать проблему начнут, только если гражданин изнасилует какого-нибудь ребенка или родители устроят расправу над мужчиной.