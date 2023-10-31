Вынесен приговор педофилу из детского лагеря в Анапе Педофила приговорили к семи годам колонии за насилие над детьми в лагере Анапы

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

В Анапе городской суд приговорил к семи годам колонии строгого режима педофила, которые домогался детей в местном оздоровительном лагере, передает региональное управление Следственного комитета РФ. 38-летний мужчина 10 августа 2022 надругался над двумя девочками, пробравшись на территорию учреждения.

Следствием и судом установлено, что ранним утром 10 августа 2022 года мужчина проник на территорию одного из детских оздоровительных лагерей, где совершил развратные действия в отношении двух несовершеннолетних девочек. <...> Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, — сообщили в следкоме.

Также мужчине на пять лет после освобождения запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Осудили преступника по статье о развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних. Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края уточняет, что осужденный — уроженец приднестровского Тирасполя. А инцидент произошел в лагере «Черноморская зорька».

Год спустя в Анапе был задержан еще один педофил. 50-летний мужчина в футболке с «пивозавром» домогался пяти девочек в лагере «Счастливое детство». Пострадавшие рассказывали, что подозреваемый зашел в комнату отдыха и надругался над ними. Школьницам было по 10–12 лет. Одна девочка приехала на отдых из Подмосковья, остальные — из ДНР. Задержать насильника смогли с помощью бдительных городских жителей.