Вынесен приговор экс-главе Минтранса Хакасии по делу о взятке Экс-глава Минтранса Хакасии Василиади осужден на восемь лет колонии за взятку

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Суд приговорил бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Дмитрия Василиади к восьми годам лишения свободы по делу о взятке в один миллион рублей, сообщает прокуратура республики. Отбывать наказание экс-чиновник должен будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Суд <...> назначил подсудимому наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима <...> со штрафом в размере десятикратной суммы взятки 10 млн рублей, — говорится в сообщении.

По версии обвинения, взятку в миллион рублей Василиади получил в 2023 году от директора подрядной организации. За это чиновник обещал содействие в исполнении госконтрактов по ремонту автодорог в Хакасии. Его задержали с поличным сотрудники регионального УФСБ.

Ранее Басманный районный суд города Москвы прекратил уголовное преследование бывшего вице-премьера России Якова Уринсона. На решение повлияло истечение срока давности. 79-летнего экс-чиновника подозревали в растрате финансов «Роснано».

Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО до 22 июня бывшего директора ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» Владислава Новикова. Чиновник обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении госконтракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду.