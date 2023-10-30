Вынесен приговор бывшему главному детскому психиатру по Сибири В Новосибирске осудили бывшего главного детского психиатра по СФО Макашеву

Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области

В Новосибирске завершилось рассмотрение уголовного дела бывшего главного детского психиатра Минздрава России по Сибирскому федеральному округу Валентины Макашевой. Как сообщает пресс-служба Центрального районного суда, за растрату в особо крупном размере ее приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Макашеву обвинили в растрате 10 млн рублей по статье 160 УК РФ. Согласно версии следствия, будучи главным врачом областного детского клинического психоневрологического диспансера, она фиктивно трудоустраивала сотрудников и получала за них заработную плату в течение десяти лет. Свою вину Макашева признала. Суд также приговорил ее к выплате штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Ранее в Приморье вынесли приговор бывшему главе Госархива и его подельникам по делу о взятках. Как выяснило следствие, в 2017–2019 годах бывший директор регионального госучреждения получил с помощью сообщников взятки на общую сумму 1 млн рублей за подмену архивной документации. Осужденные представляли в госорганы фиктивную информацию для постановки на кадастровый учет земельных участков и их последующего перехода в право собственности в пользу заинтересованных лиц. Экс-глава Госархива получил шесть лет колонии общего режима.