Вынесен приговор бойцу «Азова», расстрелявшему раненую женщину Суд в Донецке приговорил боевика «Азова» к 28 годам тюрьмы за расстрел женщины

Боец украинского полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) приговорен к 28 годам колонии за расстрел мирной жительницы, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры ДНР. По данным следствия, он совершил преступление весной 2022 года в Мариуполе. Военный нашел раненую жительницу у боевых позиций, после чего завел ее в здание и расстрелял.

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего номера обслуживания миномета 1-го батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины Алексея Жерновского. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Жерновского к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Военного признали виновным по двум статьям. Это пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по мотивам политической, идеологической ненависти) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 28 годам лишения свободы гранатометчика «Азова» Дмитрия Поповича за приказ расстрелять мирных жителей Мариуполя. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима