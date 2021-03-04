Вынесен приговор активисту за ролик «суда» над Путиным

https://static.news.ru/photo/93dbe090-7d1e-11eb-9179-96000091f725_660.jpg Карим Ямадаев Фото: delokarima.ru

В Самаре приговорили к штрафу активиста из Татарстана Карима Ямадаева за ролик с инсценировкой суда над президентом России Владимиром Путиным.

Ямадаев признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в Интернете и оскорблении представителя власти. Прокуратура требовала для него шесть лет и семь месяцев колонии.

Ему (Кариму Ямадаеву. — NEWS.ru) изначально назначили 510 тысяч рублей штрафа по обеим статьям. Но ввиду того, что он отбыл определённый срок в СИЗО, сумму снизили до 300 тысяч рублей и добавили к этому два года шесть месяцев запрета администрирования сайтов, — цитирует «Коммерсант» решение окружного военного суда.

В видеоролике активиста происходит вымышленный суд над президентом России Владимиром Путиным, пресс-секретарём главы государства Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным. При этом в дисклеймере говорится, что его авторы не стремятся к пропаганде насилия и к разжиганию ненависти, а любые совпадения героев с реальными людьми являются случайными.

Как писал NEWS.ru, видео с нецензурной лексикой учительницы русского языка и литературы Ирины Казаковой, адресованной 11-летнему школьнику, стало вирусным. В настоящее время ролик обсуждает не только весь Нижний Новгород, где произошёл инцидент, но и далеко за пределами города.